PSG : Neymar, Mbappé, Di Maria, Leonardo accélère au mercato !

Après avoir bouclé dans l’urgence les venues de Kean, Danilo et Rafinha en fin de mercato, Leonardo a pris en charge les dossiers des joueurs en fin de contrat au PSG.

Très actif, le directeur sportif du Paris Saint-Germain se charge actuellement de négocier les prolongations d’Angel Di Maria (2021), de Neymar et de Kylian Mbappé (2022). L’objectif pour le champion de France en titre est très clairement de parvenir à prolonger les trois stars, afin de s’assurer de leur présence la saison prochaine ou au pire, de tirer le maximum d’une potentielle vente. Interrogé par les médias officiels du PSG ce mardi, Leonardo a fait savoir que des négociations étaient engagées avec l’Argentin, le Brésilien et le champion du monde français. Toujours très clair dans ses explications, le directeur sportif parisien a par ailleurs indiqué que les négociations allaient s’intensifier dans les semaines à venir.

« On a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais toutes les prolongations auxquelles on pense, Di Maria, Neymar, Mbappé, même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines. Nous commençons à parler avec Neymar. Mais il y a une question de timing. L'idée d'une prolongation existe. On arrive au moment où on doit avoir des situations plus claires » a expliqué Leonardo, lequel est également revenu en longueur sur les coulisses du mercato estival, lequel s’est principalement animé dans les dernières heures pour le PSG avec les signatures de Moise Kean, Danilo Pereira et de Rafinha. « Pour moi ce serait mieux de faire le mercato trois mois à l'avance. Mais trois mois à l'avance, on était confinés, on avait des problèmes d'organisation, financiers... Je ne suis pas là pour pleurer, mais cette année, c'était exceptionnel. On ne pouvait faire qu'un mercato d'opportunité. Et les opportunités, elles n'arrivent que vers la fin. Les joueurs qui sont arrivés, on voit qu'ils jouent, et même plus à cause des blessures. On avait des profils définis, un milieu défensif, un attaquant... Et même Rafinha est arrivé en plus » s’est satisfait Leonardo, plus que jamais aux commandes pour défendre les intérêts du Paris Saint-Germain. En période de mercato, mais pas uniquement.