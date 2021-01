PSG : Di Maria bientôt libre, Mourinho à l’affût ?

Dans : PSG.

Les dossiers des prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé sont régulièrement évoqués au PSG. Mais le club de la capitale doit également gérer la prolongation d’Angel Di Maria…

Contrairement au Brésilien et au Français, l’ancien milieu offensif de Manchester United sera libre dès le mois de juin 2021. En ce sens, il est clair que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi doivent sérieusement se pencher sur ce dossier et régler cette question épineuse. Le PSG doit-il prolonger Angel Di Maria, ou le laisser filer libre de tout contrat, ce qui ne serait pas réellement l’opération du siècle en cette période de crise financière. Quoi qu’il en soit, plusieurs clubs européens s’activent afin de convaincre Angel Di Maria de ne pas prolonger au PSG afin de partir pour zéro euro à la fin de la saison. C’est le cas de Tottenham, selon les informations livrées par Todo Fichajes.

Le média espagnol surprend tout le monde en affirmant que José Mourinho souhaite recruter le milieu offensif argentin du Paris Saint-Germain dans l’optique de la saison prochaine. Les deux hommes se sont déjà côtoyés au Real Madrid et leur relation est plus que correcte, ce qui pourrait avoir un impact décisif dans l’esprit d’Angel Di Maria. Néanmoins, le média précise bien que le gaucher du Paris SG ne prendra aucune décision d’ici la fin de la saison. Le Paris Saint-Germain sera donc sous pression jusqu’au bout dans ce dossier qui ne devrait pas se décanter avant le mois de mai. Cela ne manquera pas d’alimenter les rumeurs, notamment en Espagne, où Angel Di Maria est parfois associé au FC Barcelone, comme la plupart des grands joueurs en fin de contrat. Dans ce dossier, Mauricio Pochettino devrait par ailleurs être décisif et avoir le dernier mot quant à l’avenir de son compatriote…