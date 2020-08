PSG : Choupo-Moting, l'anti Cavani bientôt prolongé ?

Dans : PSG.

Resté deux mois de plus au PSG en raison du refus de Cavani de prolonger, Chopo-Moting a été le héros de la qualification parisienne contre l'Atalanta.

Neymar ne s’y est pas trompé mercredi soir à Lisbonne, lorsque la star brésilienne du Paris Saint-Germain a reçu le trophée de joueur du match, il l’a aussitôt offert à Eric Choupo-Moting, histoire de montrer le rôle prépondérant de son coéquipier. Entré en jeu à la 79e minute du match PSG-Atalanta à la place d’un Mauro Icardi inexistant, le joueur arrivé libre de Stoke City au dernier jour du mercato 2018 était impliqué dans le but égalisateur de Marquinhos, avant de finalement marquer celui de la qualification du Paris SG. Pas mal pour l’attaquant de 31 ans à qui Leonardo a prolongé de signer deux mois de plus en juin dernier, alors qu’Edinson Cavani venait de refuser de le faire.

Malgré cette situation totalement incroyable, Eric Choupo-Moting ne se prend pas la tête et avoue prendre du plaisir alors même qu’il ne sait pas où il jouera dans moins de trois semaines. « Quand je suis rentré, le coach m'a dit de tout donner. J'ai eu confiance en moi et en toute l'équipe. On n'a jamais perdu l'espoir de revenir. Je suis très content de vivre ces émotions. C'est difficile de décrire ce que je ressens, c'est une histoire très spéciale. C'est un jour spécial pour le PSG qui fête ses 50 ans, pour tous les joueurs. On vit de bons moments ensemble sur et en dehors du terrain, durant toute l'année. Quand je suis rentré, je me suis dit qu'on ne pouvait pas rentrer à Paris avec une telle équipe. Je me suis dit que tout est possible dans la vie, que chaque match a son histoire », a confié l’attaquant international camerounais, déjà chouchou des supporters depuis longtemps et qui l’est désormais encore plus. Au point que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi pourraient finalement lui proposer une prolongation supplémentaire comme la rumeur circule depuis quelques jours. Les événements de mercredi soir vont certainement y contribuer.