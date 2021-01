PSG : Les cadors de Liga savourent le désaccord avec Di Maria

Dans : PSG.

Alors que son contrat expire en juin prochain, l’ailier Angel Di Maria n’a toujours pas trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain. Pendant ce temps-là, les principales écuries de Liga se tiennent à l’affût.

En dehors du terrain aussi, Angel Di Maria passe après Neymar et Kylian Mbappé. Le milieu offensif de 32 ans, qui s’agaçait de sortir systématiquement avant les deux stars du Paris Saint-Germain, s’est sans doute aperçu que leurs prolongations étaient plus importantes que la sienne aux yeux de la direction. Sa situation est pourtant plus urgente puisque l’Argentin arrive à la fin de son contrat. On se doute que l’ancien Merengue attend de connaître la hiérarchie de son compatriote Mauricio Pochettino avant de se réengager, lui qui n’était que remplaçant à la fin de l’ère Thomas Tuchel. Et dans la mesure où le nouveau coach fait de Marco Verratti un meneur de jeu, la place de Di Maria dans le onze n’est absolument pas garantie.

Pas de quoi faciliter un accord avec le directeur sportif Leonardo qui, selon le site espagnol Don Balon, refuserait de lui accorder les deux années supplémentaires qu’il réclame pour prolonger. Le Parisien se dirigerait donc vers la sortie l’été prochain, sous le regard attentif des cadors de Liga. En effet, le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid seraient tous les trois à l’affût sur ce dossier. Dans cette période de crise, un joueur de ce niveau libre sur le marché des transferts représente forcément une affaire à ne pas rater…