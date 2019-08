Dans : PSG, Liga, Mercato.

Déçu de son aventure au Paris Saint-Germain, Neymar souhaite absolument partir avant la fin du mercato.

Contrairement à d’autres, l’attaquant parisien n’est pas parti au clash. Mais sa détermination et son comportement obligent ses supérieurs à négocier avec un FC Barcelone limité sur le plan financier. C’est pourquoi le pensionnaire du Parc des Princes envisage d’inclure le prêt d’Ousmane Dembélé dans la transaction. Et ce même si l’ailier français refuse catégoriquement de bouger. Alors pourquoi la direction parisienne s’obstine-t-elle ? De son côté, Daniel Riolo n’y comprend rien.

« C’est l’histoire la plus dingue. Tu ne veux pas retenir Neymar qui veut partir et tu veux prendre quelqu’un, Ousmane Dembélé, qui ne veut pas venir ! Il faudrait être le dernier des abrutis pour faire un truc pareil, a critiqué le consultant de RMC, plus ouvert concernant l’éventuelle signature d’Ivan Rakitic. C’est différent. Mais on peut comprendre que ce n’est pas très valorisant pour un joueur d’être mis dans un package. Limite c’est lui qui porte la valise avec les billets… Maintenant un Rakitic à son meilleur niveau, le PSG n’a pas ça dans son effectif. » Pierre Ménès, lui, n'est pas du même avis.