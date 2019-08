PSG : Rakitic est cramé, Pierre Ménès voit venir l'arnaque

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Finalement refusée, la dernière offre du FC Barcelone pour Neymar a incité le Paris Saint-Germain à réfléchir.

La preuve, le club de la capitale est entré en contact avec Ivan Rakitic, proposé en transfert définitif, et Ousmane Dembélé, que le Barça souhaitait prêter pour une saison. Mais si le Croate semble disposé à rebondir au PSG, ce n’est pas le cas de l’ailier français. Le clan de l’ancien Rennais a été clair sur sa volonté de rester en Catalogne. Une excellente nouvelle pour Pierre Ménès qui juge l’offre barcelonaise inacceptable.

« Dembélé, c'est un prêt d'un an. Qu'est-ce que ça pèse dans le transfert d'un joueur du calibre de Neymar ? Ça pèse des cacahuètes, a estimé le consultant dans le Late Football Club. D'autant plus qu'il est blessé, ça ne va absolument pas solutionner le problème immédiat du PSG. » Et ce n’est pas le seul argument du spécialiste, pas plus convaincu par le finaliste du Mondial 2018 selon lui sur le déclin.

Rakitic déjà cramé ?

« Et Rakitic... Mais on est sérieux ? Il a quel âge ? J'ai adoré ce joueur mais il est carbo et le PSG a déjà recruté trois milieux, a rappelé Ménès. On se fout de la gueule du monde ! (...) Qu'est-ce que Leonardo va pouvoir expliquer à ses supporters s'il accepte un deal à 120 ME, payable en plusieurs fois, avec un joueur prêté et un mec de 31 ans ? Si le PSG accepte ce deal, il se renie, il se couvre de ridicule ! » Cette offre rejetée, les discussions se poursuivent.