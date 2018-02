PSG : Mbappé est un « champion », cet ancien du PSG est fan

Dans : PSG, Ligue 1.

Moins fringant depuis le début de l’année 2018, Kylian Mbappé s’est (peut-être) relancé dimanche soir grâce à son but face à l’Olympique de Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Une chose est sûre, les performances du natif de Bondy n’ont pas fini d’être décryptées avec précision, d’autant plus avec l’indisponibilité de Neymar. Heureusement, l’attaquant « a la tête bien faite » selon Jérôme Alonzo. Interrogé par Le Parisien, l’ancien gardien de but du club de la capitale a exprimé son admiration pour Kylian Mbappé.

« Il ne faut pas oublier qu’il vit seulement sa première saison pleine. Son statut a changé. Les yeux du monde entier sont braqués sur lui à chaque geste, à chaque raté. C’est normal que physiquement et mentalement il connaisse un petit coup de moins bien. Il est juste humain. Sa commotion cérébrale et son expulsion contre Rennes ont une incidence sur sa mauvaise passe. Il a eu des gestes malheureux et une attitude inhabituelle. Il y a de la frustration chez lui et cela l’incite à en faire plus. Mais son agacement est normal et on ne peut pas comprendre ce qu’il vit. Heureusement, il a la tête bien faite et c’est déjà un grand champion » a expliqué le consultant de France Télévision, bien conscient que l’international français aura un rôle prépondérant à jouer dans la suite de la saison parisienne. La preuve, il devrait (de nouveau) être titulaire ce mercredi face à l’OM en quart de finale de Coupe de France.