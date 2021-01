PSG : Dele Alli à Paris, même Pochettino n'est pas chaud

Dans : PSG.

Dele Alli, c’est le gros dossier chaud de ce marché des transferts plutôt calme au PSG.

Dele Alli est dans le viseur des dirigeants parisiens, mais la finalisation de ce deal prend du temps. La forme du transfert ou du prêt, la volonté de José Mourinho de faire capoter le deal, la réticence de Tottenham et l’utilité contestable de ce mouvement sans départ à Paris, rendent l’opération compliquée. L’entraineur des Spurs ne s’est donc pas privé, à quelques jours de la fin du marché des transferts, de jeter un nouveau pavé dans la mare. « Je le dis depuis le début de ce marché, je ne m’attends à aucun départ. Et je ne m’attends à aucune arrivée non plus. A cinq jours de la fin, je ne pense pas qu’il va se passer grand-chose. Après, le football étant ce qu’il est, des choses inattendues peuvent se passer, mais je ne les vois pas venir », a confié avec malice un José Mourinho qui a toujours demandé un remplaçant, comme Christian Eriksen, si jamais Dele Alli devait partir.

En tout cas, le milieu de terrain anglais en a clairement marre de cette situation et supplie ses dirigeants de le laisser rejoindre le PSG. A 24 ans, il n’en peut plus de prendre place sur le banc de touche ou en tribunes, et verrait un rebond à Paris d’un très bon oeil. Il reste que même Mauricio Pochettino, son ancien coach, n’est pas spécialement demandeur d’un renfort à ce niveau, mais selon L’Equipe, il s’agit surtout d’un désir de Leonardo de ne pas manquer un joli coup qui se présente, avec un jeune international anglais qui cherche à relancer sa carrière, et pourrait ainsi le faire au Paris SG. Une manière aussi de pousser Julian Draxler vers la sortie, même si là encore, ce n'est pas simple tant l'Allemand est confortablement payé au PSG.