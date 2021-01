PSG : Dele Alli débarque à Paris, un transfert absurde ?

Dans : PSG.

Les derniers détails de l’opération sont encore à régler mais selon toute vraisemblance, Dele Alli va rejoindre le PSG au mercato hivernal.

Durant de longues semaines, le Paris Saint-Germain a négocié la venue de l’international anglais en espérant inclure une option d’achat dans le deal. Il s’agira finalement d’un prêt sec de six mois pour Dele Alli, en manque de temps de jeu à Tottenham et qui souhaite impérativement se relancer dans l’optique de l’Euro 2021. Pour le joueur, il est évident que cette pige de six mois au Paris SG sous les ordres d’un entraîneur qu’il connaît par cœur en la personne de Mauricio Pochettino est d’un grand intérêt. En revanche, la subtilité de cette opération est plus difficile à saisir si l’on se place du côté du Paris Saint-Germain.

Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen n’a d’ailleurs pas masqué son incompréhension au moment de commenter ce prêt sec de six mois de Dele Alli au PSG. « Paris n'a pas besoin de Dele Alli. Il y a le choix offensivement dans l'effectif pour avoir une équipe cohérente. Il y a eu un mercato cet été de fait, il y a un effectif qui a été formé, certes il y a des manques, mais ce n'est pas dans ce secteur-là. Cela à un coût, le PSG regarde comme les autres clubs ses dépenses, je ne vois pas l'utilité de le prendre cet hiver » a lancé l’ancien milieu gauche du Paris Saint-Germain, qui ne comprend absolument pas l’utilité d’une telle dépense… à moins que la venue de Dele Alli ne serve à combler un départ inattendu dans la capitale française sur le gong du mercato d’hiver ? Cela reste une possibilité, notamment si l'on pense à un Julian Draxler plus que jamais poussé vers la sortie.