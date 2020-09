PSG : Dele Alli à Paris, c'est du sérieux au mercato !

Dans : PSG.

Le mercato fermera officiellement ses portes le 5 octobre prochain et pour l’heure, seul Alessandro Florenzi a rejoint les rangs du Paris Saint-Germain.

L’international italien a été prêté avec option d’achat par l’AS Roma. Convaincant face à Marseille puis contre l’OGC Nice ce dimanche après-midi, Alessandro Florenzi a été recruté afin de combler le départ de Thomas Meunier. Dans les jours et les semaines à venir, le PSG cherchera également à compenser les pertes de Thiago Silva, Tanguy Kouassi ou encore Edinson Cavani. Par ailleurs, Thomas Tuchel a répété en conférence de presse qu’il ne serait pas contre la venue d’un milieu de terrain supplémentaire, notamment dans le cas où Julian Draxler, en fin de contrat en juin 2021, venait à faire ses valises. Dans cette optique, une piste se précise en Premier League pour le PSG, selon les informations du Telegraph.

Le média fait savoir ce dimanche que les négociations ont officiellement débuté entre le Paris Saint-Germain et Tottenham au sujet de la venue de Dele Alli dans la capitale française. Poussé vers la sortie par la venue de Gareth Bale en provenance du Real Madrid, l’international britannique a un profil apprécié par Thomas Tuchel. Il faut dire que le milieu de terrain des Spurs est aussi bien capable d’évoluer en relayeur que dans une position plus avancée de numéro dix. Un tel profil serait assurément très utile pour le Paris SG, qui souhaite sauter sur l’occasion de recruter un tel joueur au mercato. Reste maintenant à voir si le champion de France en titre a les moyens de recruter Dele Alli sous la forme d’un transfert sec, ou si, comme cela a été le cas avec Alessandro Florenzi, c’est un prêt avec option d’achat qui est négocié. A ce sujet, le doute plane puisque le média britannique n’a pas dévoilé la teneur des négociations entre le PSG et Tottenham…