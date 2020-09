PSG : Révolution à Tottenham, Dele Alli poussé vers Paris

Dans : PSG.

Tottenham est en train de réaliser l’opération de l’été, et le PSG est à l'affût d'une bonne affaire au milieu de tout ça.

Poussé dehors par le Real Madrid, Gareth Bale était en partance pour Manchester United, intéressé à l’idée de recruter un joueur qui reste majeur pour seulement 20 ME, et la capacité de payer son salaire copieux. Mais la donne a progressivement changé et le Gallois a affiché son désir de revenir à Tottenham, qui l’avait vendu au Real Madrid pour 100 ME en 2013. Tout se met en place et l’ancien arrière gauche qui avait explosé chez les Spurs est bien parti pour évoluer sous les ordres de José Mourinho. Une arrivée qui met en furie le grand espoir anglais Dele Alli, qui estime qu’il risque de perdre du temps de jeu, et a jeté un grand froid au sein du club londonien. Son niveau de jeu sur la saison dernière n’a pas convaincu le Spécial One, qui a tenu à le piquer au vif en ne le prenant pas dans le groupe pour le match d’Europa League de ce jeudi à Plovdiv. Le torchon brule et son départ est même évoqué désormais.

The Telegraph annonce ainsi que le milieu offensif anglais se cherche un nouveau point de chute, et que l’Inter Milan ainsi que le PSG sont à l’affût de cette possible bonne affaire, à moins de trois semaines de la fin du marché des transferts. Pour le moment, aucune offre n’a eu lieu, mais Leonardo, fin tacticien dans ce moment de la saison, estime avoir ses chances avec sa fameuse proposition de prêt avec option d’achat. Voilà qui pourrait représenter une belle affaire pour le PSG, même si le club de la capitale ne manque pas spécialement de milieux offensifs, et cherche même à se défaire d’un joueur comme Julian Draxler.