PSG : Lionel Messi ne regrette pas Barcelone

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Triste de quitter le FC Barcelone au début du mois, Lionel Messi a retrouvé le sourire au Paris Saint-Germain. L’attaquant argentin s’est dit heureux lors d’une conversation avec son compatriote Javier Pastore.

Lionel Messi en pleurs pour ses adieux au FC Barcelone, c’est sûrement l’une des images fortes de ce mercato estival. Le sextuple Ballon d’Or, bloqué par les difficultés financières du Barça, n’avait aucune envie de partir. Il ne lui a pourtant fallu que quelques jours pour accepter ce coup dur. En effet, dès sa présentation au Parc des Princes, durant laquelle il a pu s’entretenir avec son compatriote Javier Pastore, Lionel Messi s’est dit épanoui et impressionné par sa nouvelle enceinte.

« Je lui ai dit qu’il serait heureux à Paris, qu’il aimerait le club et la ville. Il m’a répondu la même chose, a raconté Javier Pastore au quotidien Le Parisien. Ça faisait seulement trois jours qu’il était là et il m’a dit : "C’est impressionnant, je suis heureux. Je ne m’attendais pas à partir de Barcelone, mais je suis content, j’ai envie de jouer." (…) Il a aimé le Parc, il l’a trouvé joli… Non, vraiment, il est très content et c’est le plus important. » Il faut dire que le Paris Saint-Germain attise la curiosité de Lionel Messi depuis plusieurs années.

Messi se renseignait sur le PSG

« Le PSG était une nouveauté et le club grandissait chaque année, jouait en Ligue des Champions, donc Leo me posait des questions, s’est souvenu l’ancien Parisien. Il voyait des joueurs qu’il connaissait partir là-bas comme Ibra, Dani Alves, Motta, Maxwell… Alors il demandait tout le temps quelque chose. » C’était peut-être l’occasion pour Javier Pastore de relayer l’intérêt déjà persistant du président Nasser Al-Khelaïfi, sur le ton de l’humour. « Nasser me disait: "Demande-lui s’il veut venir au PSG !" », a confié le milieu de la Roma, pas surpris de voir son ancien patron atteindre son objectif.