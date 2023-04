Messi loin du PSG, un club se précipite et fait une offre

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

En fin de contrat avec le PSG en juin, Lionel Messi se dirige vers un départ du club de la capitale. Sa future destination se dessine déjà avec une première offre de la part d'un club exotique.

Le divorce entre les supporters parisiens et Leo Messi est déjà acté depuis plusieurs semaines, il devrait bientôt être officialisé fin juin. Selon les informations de RMC Sport, révélées ce mardi 4 avril, Paris ne compte pas prolonger l'Argentin, à moins que le Qatar en fasse une priorité. Sauf immense retournement de situation, le septuple ballon d'or ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. L'ancienne gloire du FC Barcelone n'aura joué que deux années dans le club de la capitale avec un bilan plutôt moyen.

Auteur de 29 buts et 31 passes décisives depuis son arrivée au PSG, l'Argentin possède toutefois des statistiques plus que correctes mais son implication dans le projet parisien laisse à désirer tout comme ses performances dans les grandes rencontres de Ligue des Champions. Paris va probablement oublier le passage de Messi et se concentrer sur la nouvelle ère. Celle de Kylian Mbappé. Récemment couronné d'un titre de champion du monde, Lionel Messi va avoir tout le loisir de choisir sa prochaine destination. Si le FC Barcelone souhaite rapatrier sa légende, la MLS fait également les yeux doux à la Pulga. Mais c'est bien l'Arabie saoudite qui frappe en premier.

L'Arabie saoudite veut reformer la rivalité ultime du football

Selon les informations de la Saudi Gazette, le club d'Al-Hilal a officiellement formulé une offre de contrat au clan Messi. Le journal saoudien affirme que l'offre de l'actuel quatrième du championnat d'Arabie saoudite, répond à toutes les exigences possibles du joueur de 35 ans. Ambassadeur du tourisme pour le pays du Golfe, Lionel Messi a grandes chances de retrouver son rival de toujours Cristiano Ronaldo dans un championnat qui rêve d'imposer son hégémonie.

Le père et agent de Messi s'est souvent rendu à Riyad ces derniers temps dans le cadre des affaires. Le natif de Rosario pourrait se laisser tenter par un ultime challenge et un dernier salaire mirobolant avant de prendre une retraite bien méritée. Même s'il vient à signer en Arabie saoudite, Messi pourra toujours continuer à être appelé en sélection argentine puisque Cristiano Ronaldo continue également de porter le maillot du Portugal, même après sa signature à Al Nassr. Cerise sur le gâteau, Al-Hilal est entraîné par Ramón Ángel Díaz, un coach argentin. Tout est réuni pour la signature de Messi en Arabie saoudite, même si cela ne semble pas être la priorité du septuple Ballon d'Or à la base.