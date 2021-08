PSG : Qatar et SuperLigue, Riolo décrypte les larmes de Messi

Dans : PSG.

Comme de nombreux amateurs de football, Daniel Riolo a suivi la conférence de presse donnée par Lionel Messi à Barcelone ce dimanche.

C’est officiel depuis la fin de la semaine, Lionel Messi ne prolongera pas au FC Barcelone. A moins d’un improbable retournement de situation, le PSG va accueillir dans les heures à venir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. L’Argentin est attendu ce dimanche soir à Paris et va passer sa visite médicale lundi matin au plus tard avant de probablement parapher un contrat de deux ou trois ans en faveur du PSG. Le départ de Barcelone est néanmoins douloureux pour Messi, qui n’a pas pu contenir ses larmes lors de son ultime conférence de presse depuis le Camp Nou. Au-delà des larmes de Lionel Messi, le journaliste Daniel Riolo a analysé les conséquences et les raisons de ce tremblement de terre footballistique.

Le feuilleton Messi, symbole du foot business

« Derrière les larmes de Messi qui n’intéressent que les midinettes, il y a tout le foot business à décrypter … gestion de club déraisonnable, transferts, super ligue, communication, fair play financier bafoué, Qatar omnipotent…. Pour les tebés c’est : il voulait venir ou pas ? Et croire que Laporta aurait pu le retenir est faux. Celui qui pouvait, c’était Tebas ! » a publié le consultant de l’After Foot sur son compte Twitter. Reste maintenant à voir si ce coup de tonnerre se confirmera avec la signature très attendue de Lionel Messi dans les prochaines heures. Il sera par ailleurs intéressant de voir si la venue du sextuple Ballon d’Or à Paris pourrait avoir des conséquences sur l’avenir de Kylian Mbappé, toujours aussi courtisé par le Real Madrid, alors qu’il refuse pour le moment de prolonger son contrat au PSG au-delà de juin 2022. Le mercato parisien est loin d’être terminé et pourrait nous réserver encore de grosses surprises…