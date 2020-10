PSG : Danilo Pereira n’est pas un tocard, Pierre Ménès exulte

Dans : PSG.

Dimanche soir, les supporters du Paris Saint-Germain avaient un œil sur Danilo Pereira à l’occasion du choc entre la France et le Portugal.

Si le match a été globalement décevant, avec peu d’occasions et aucun but, la performance du nouveau milieu du Paris Saint-Germain a séduit. Et pour cause, Danilo Pereira semble avoir le profil parfait pour combler les manques du club de la capitale au milieu de terrain. Grand, physique, athlétique et plutôt habile balle au pied, l’ex-capitaine du FC Porto a toutes les cartes en main pour s’imposer au PSG. Ce qui est certain, c’est que c’est un vrai bon joueur que le Paris Saint-Germain a recruté. Un véritable soulagement pour Pierre Ménès, lequel s’est exprimé au sujet de ce recrutement sur l’antenne de Canal Plus.

« Je n’en lis que du bien alors que d’habitude, quand le PSG recrute un joueur, on entend toujours des choses. Florenzi a eu deux fois les croisés… Bernat, c’est le remplaçant du remplaçant au Bayern. Là, tu n’entends que du bien sur Danilo Pereira. Il a fait 200 matchs avec Porto et a été capitaine de l’équipe. Si ça avait été un tocard, on l’aurait su » a fait savoir Pierre Ménès, soulagé de constater que cette fois, le Paris Saint-Germain ne s’est pas planté au mercato. Le recrutement de Danilo Pereira ressemble d’autant plus à une bonne affaire qu’il n’a pas ruiné le Paris SG financièrement. Pour rappel, Leonardo a négocié la venue du Portugais sous la forme d’un prêt payant à 4 ME avec une option d’achat estimée à 16 ME. Sur le papier, cela ressemble clairement à un joli coup de maître…