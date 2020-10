PSG : Leonardo n’en voulait pas, le clan Danilo Pereira s'est arraché

Dans : PSG.

Recruté par le Paris Saint-Germain en fin de mercato, Danilo Pereira n’avait pourtant pas les faveurs de Leonardo. Mais l’agent du milieu de terrain a su trouver les bons arguments pour convaincre le directeur sportif.

Le Paris Saint-Germain tient enfin le fameux milieu défensif qui lui manque depuis le départ de Thiago Motta. Il s’agit de Danilo Pereira, dont le profil correspond parfaitement à ce que recherchait le club de la capitale. Et pourtant, Leonardo n’était pas très emballé dans un premier temps. L’été dernier déjà, le directeur sportif parisien n’avait pas jugé cette piste pertinente.

« J'avais écrit à Leonardo au sujet de Danilo car je pensais qu’il pouvait être un bon joueur pour le PSG, a raconté Daniel Lorenz, l’agent du Portugais, à Goal. Ça n'avait pas été possible, du coup cette année je suis revenu à la charge. Mais là encore, on m'a répondu : "Merci, mais pour l'instant nous n'avons pas besoin de lui". Jusqu’à la semaine dernière, on n'avait pas de nouvelles. » Puis la fin de mercato est arrivé et Paris s’est retrouvé dans l’urgence. L’occasion pour le représentant de retenter sa chance avec un dossier en béton.

Danilo Pereira, c’était 60 M€

« Du coup, on a tenté de trouver des arrangements, d’expliquer au PSG qu’il pouvait signer un joueur dans des conditions exceptionnellement avantageuses par rapport à d’habitude, car vous le savez, Porto est un club dur en affaire et vend assez peu normalement, a rappelé Daniel Lorenz. Paris le sait et c’est peut-être pour ça qu’ils ne sont pas venus plus tôt. » En effet, la clause libératoire de Danilo Pereira s’élevait à 60 M€. « Il restait peu de temps et c'était une opportunité pour tout le monde, a insisté l’intermédiaire. Si on ne l'avait pas saisie, Porto aurait peut-être fini par demander les 60 M€ plus tard. J'ai expliqué cela au PSG. Ils ont fait un grand travail. »

Finalement, le PSG, sans même pousser les négociations, a attiré l’international portugais via un prêt payant à 4 M€, assortie d’une option d’achat à 16 M€. « Je vous garantis que le transfert notifié à la fin de la saison sera de 16 M€, a prévenu l’agent du joueur. Ce sera lié à différents facteurs de performance à atteindre, mais je peux vous assurer que ces conditions sont très raisonnables et que cela arrivera de façon quasi-certaine. Danilo sera un joueur du PSG définitivement. » Apparemment, le clan Danilo Pereira est impatient de conclure le transfert.