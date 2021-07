PSG : Cristiano Ronaldo en soldes, ça n'existe pas

Dans : PSG.

Une arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG semble plus que jamais liée à un départ de Kylian Mbappé. Le Portugais n’ayant aucune intention de baisser son salaire.

A un an de la fin de son contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo se pose forcément des questions sur son avenir. La question du futur de la star portugaise est sur toutes les lèvres à Turin. « Allegri se passerait bien volontiers de CR7, Cristiano acceptera d'aller ailleurs, du moment qu’il peut jouer la Ligue des champions », a lâché mercredi l’un des spécialistes italiens du mercato, Tancredi Palmeri. Dans ce contexte, il a assuré que la Juventus ne pensait pas à le prolonger. Manchester United a fait une offre, mais CR7 a refusé de baisser son salaire pour faire son grand retour à Old Trafford. L’une des autres options pour Cristiano Ronaldo est le PSG. Le club de la capitale rêve d’attirer l’ancien joueur du Real Madrid depuis une dizaine d’années. Il Corriere della Sera assure que l’hypothèse d’un départ de l’international portugais à Paris cet été est peu probable.

CR7 lié à l’avenir de Mbappé ?

Selon les informations du quotidien italien, Cristiano Ronaldo est ouvert à un transfert au PSG. Problème, il veut garder le même salaire qu’il a actuellement à la Juventus, soit près de 31 ME par an. Le PSG ne peut pas se permettre de le satisfaire, à moins d’un départ de Kylian Mbappé cet été. Et la priorité du Qatar est de conserver le buteur français, pisté par le Real Madrid. S’il n’a toujours pas prolongé, les chances qu’il quitte la Ligue 1 dans les prochaines semaines sont faibles. Autant dire que Cristiano Ronaldo fait office de plan B pour l’état-major parisien. La tendance est à un départ libre de Kylian Mbappé en 2022, direction le Santiago Bernabeu.