PSG : Al-Khelaïfi sort les millions, Marca boucle l'avenir de Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

La version selon laquelle Kylian Mbappé attend de savoir si le PSG est capable de se renforcer jusqu’à devenir la meilleure équipe d’Europe aura du mal à tenir cet été.

Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont en train de faire un marché des transferts de fou furieux, avec des recrutements à tous les postes nécessaires, et ce ne sont pas des seconds couteaux qui arrivent. De quoi épater même Paul Pogba, qui commence à se dire qu’il pourrait rejoindre l’armada du Paris SG dans les prochaines semaines. Et cette nouvelle prise, qui ne sera pas gratuite, est forcément vu comme un argument de plus pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat au PSG. L’attaquant français hésite encore, et va devoir concrètement s’expliquer sur ce qui le retient avec ses dirigeants. Une discussion qui pourrait assouplir, ou tendre les relations avec les supporters, qui s’attendent aussi à voir leur flèche tricolore continuer l’aventure. S’il ne fait aucun doute que l’ancien monégasque effectuera cette saison 2021-2022 avec le maillot parisien sur le dos, tout le monde se tourne sur ce qu’il se passera en juin prochain.

Ce jeudi, Marca ne laisse la place à aucun doute. Malgré le recrutement de prestige, l’offre financière, et la perspective d’être l’un des favoris à la prochaine Ligue des Champions, rien ne fera changer d’avis Mbappé. Le média espagnol l’affirme, le champion du monde 2018 ira au bout de son contrat avant de signer pour zéro euro au Real Madrid. La Maison Blanche n’a pas envie d’investir lourdement sur lui cet été, et est totalement certaine de pouvoir le récupérer sans forcer dans un an, quand le PSG n’aura plus aucun moyen contractuel de le retenir. L’attente aura été longue, mais Florentino Pérez réaliserait alors le coup du siècle, tant il est quasiment inédit dans l’histoire du football de voir l’un des meilleurs joueurs au monde libre aussitôt dans sa carrière. En attendant, Nasser Al-Khelaïfi a encore quelques mois pour convaincre Mbappé.