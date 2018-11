PSG : Leonardo prêt à jouer un sale tour au PSG avec Rabiot !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Les semaines passent et le dossier Adrien Rabiot n’avance pas vraiment du côté du Paris Saint-Germain...

En effet, le joueur n’a toujours pas prolongé son contrat dans la capitale. Et si rien ne se passe d’ici janvier, alors l’international français aura le loisir de discuter avec le club de son choix dès cet hiver en vue de la saison prochaine. Une situation qui attire bien évidemment de gros clubs. La Juventus Turin ou encore le FC Barcelone ont déjà manifesté leur intérêt. Mais à en croire les informations obtenues par le Corriere dello Sport, un autre géant d’Europe est sur le coup. Il s’agit du Milan AC, dont le redressement est notable en Italie ces dernières semaines.

Nouveau directeur sportif du club lombard, Leonardo aurait placé le nom du Français sur une liste de recrues potentielles. Et visiblement, le Brésilien aurait l’intention de s’attacher les services d’Adrien Rabiot… dès cet hiver. Cela semble néanmoins hautement improbable, Nasser Al-Khelaïfi ayant toujours la ferme intention de prolonger Adrien Rabiot. En cas d’échec dans ce dossier, le Milan AC pourrait alors se tourner vers Aaron Ramsey, également en fin de contrat dans six mois et qui ne prolongera pas à Arsenal. Leandro Paredes, du Zénith Saint-Pétersbourg, intéresse également l’état-major transalpin. Mais à ce jour, la priorité du club semble bien être Adrien Rabiot…