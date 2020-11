PSG : Coup de théâtre, le Real ne rêve plus de Mbappé

Dans : PSG.

Joueur à la plus forte valeur marchande en activité, Kylian Mbappé fait moins rêver ces derniers temps. Au point de refroidir le Real Madrid ?

Toujours aussi efficace avec le PSG en Ligue 1 ou même avec l’équipe de France, Kylian Mbappé marque clairement le pas en Ligue des Champions. Cela reste la compétition phare, celle qui a permis à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de marcher sur l’Europe et de truster les Ballons d’Or. Et dans cette épreuve, malgré la finale atteinte par le PSG la saison passée, Kylian Mbappé n’a tout simplement marqué aucun but en 2020. La disette se poursuit donc, et cela fait tâche pour celui qui avait enflammé l’épreuve à ses débuts à l’âge de 17 ans seulement, sous le maillot de l’AS Monaco. Mais entre sa difficulté à enchainer les matchs entre les deux saisons, son manque d’efficacité dans la surface de réparation à l’image de son tir trop mou sur Neuer en finale, et sa récente blessure, le Français ne fait plus se lever les foules. Le Real Madrid l’a bien remarqué, et notamment son président.

Selon Don Balon, Florentino Pérez douterait actuellement de sa volonté de faire une incroyable folie financière pour faire signer Mbappé, alors que ce dernier ne semble plus capable de trouver le chemin des filets en Europe. Une information à bien évidemment prendre avec la plus grande prudence, car tout le monde a déjà connu un manque d’efficacité récurrent devant le but, y compris CR7 et Messi. Mais dans le même temps, celui qui est considéré comme l’autre pépite offensive du football européen, Erling Haaland, enfile les buts comme des perles, à l’image de son doublé de mercredi soir. Suffisant pour semer le doute dans l’esprit du Real Madrid au moment de faire l’achat de la décennie l’été prochain ? Avec 14 buts en 11 matchs de Ligue des Champions, le Norvégien a en tout cas des arguments, et cette édition 2020-2021 pourrait bien bouleverser l’achat de Mbappé considéré souvent comme acquis par le Real Madrid.