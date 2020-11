PSG : Mbappé totalement épuisé, le constat glaçant

Dans : PSG.

Touché aux ischios-jambiers de la cuisse droite, Kylian Mbappé est forfait pour le match de Ligue des Champions entre le PSG et Leipzig.

L’absence de l’international français est un véritable coup dur pour le Paris Saint-Germain, d’autant qu’elle s’ajoute à celle déjà certaine depuis plusieurs jours de Neymar. Mais initialement, le club de la capitale pensait récupérer Kylian Mbappé dès samedi soir à l’occasion de la réception de Rennes au Parc des Princes. Ce ne sera visiblement pas le cas. Et pour cause, tandis que Thomas Tuchel se voulait plutôt confiant quant au retour express de son attaquant vedette, Le Parisien est bien plus mesuré. Dans son édition du jour, le quotidien francilien rapporte que Kylian Mbappé pourrait manquer le match face à Rennes… mais également les matchs internationaux du mois de novembre.

« Didier Deschamps, qui communique sa liste demain, a toujours la possibilité de faire l'impasse sur le premier match amical contre la Finlande, le 11 novembre au Stade de France, afin de permettre à Mbappé de récupérer pour ensuite l'intégrer au groupe pour les deux matchs de Ligue des nations. Reste qu'il faudrait que Mbappé soit dans les temps et en mesure d'entrevoir un complet rétablissement. Rien ne permet de l'affirmer aujourd'hui et cette blessure après celle contractée à la cheville en juillet et août dernier, fait écho au message du jeune attaquant sur les cadences infernales post-Covid délivré la semaine dernière » note le journal parisien, faisant référence aux propos de Kylian Mbappé, qui indiquait récemment que le rythme actuel était intenable et que les joueurs avaient l’impression d’être au 60e match de la saison 2019-2020. Visiblement usé mentalement, Kylian Mbappé devra donc être géré avec la plus grande prudence par le Paris Saint-Germain et l’Equipe de France dans les jours et les semaines à venir. Pour rappel, les Bleus affrontent la Finlande en amical puis le Portugal et la Suède en Ligue des Nations la semaine prochaine.