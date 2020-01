PSG : Coup de théâtre, l’Atlético renonce à Cavani !

Dans : PSG.

Devant la fermeté du PSG, l’Atlético Madrid ne fera pas de nouvelle offre à hauteur de 18 ME pour Edinson Cavani. Le club espagnol abandonne tout, l’Uruguayen restera à Paris.



Il n’est pas facile d’aller chercher un joueur au Paris Saint-Germain lors du mercato, surtout quand Nasser Al-Khelaïfi n’est pas vendeur. Le FC Barcelone s’en était rendu compte avec Neymar l’été dernier, et c’est désormais l’Atlético de Madrid qui a buté sur la fermeté du PSG. Malgré un accord trouvé de longue date avec le meilleur buteur de l’histoire du club parisien, la formation espagnole a vu ses deux offres être refusées par le PSG. La première de 10 ME, puis la seconde de 15 ME. Une troisième proposition évaluée à 18 ME était sur le point d’être faite, mais L’Equipe annonce que l’Atlético en reste désormais là. Le club madrilène espérait une vente de Thomas Lemar pour avoir la surface financière nécessaire à une telle opération, mais l’ailier français ne fait l’objet d’aucune offre intéressante.

Résultat, Diego Simeone, qui rêvait de faire venir Edinson Cavani cet hiver, est totalement furieux de voir ce deal capoter, annonce le quotidien sportif. Pour le PSG, même si une belle vente passe à la trappe avec un joueur à six mois de la fin de son contrat, cela permet de conserver un joueur de la rotation offensive en cas de coup dur des 4 fantastiques. Pourtant, Thomas Tuchel semblait avoir fait une croix sur Cavani, reconnaissant récemment qu’il était hors du groupe car en instance de transfert. Ce sera finalement le statu quo, ce dont Cavani, persuadé qu’il allait signer à l’Atlético de Madrid, aura aussi un peu de mal à se remettre.