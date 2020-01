PSG : Al-Khelaifi refuse l'appel de Cavani !

Dans : PSG.

Edinson Cavani est toujours un joueur du PSG à l'entame des deux derniers jours du mercato. Et son président ne répond plus à ses appels alors que Madrid prépare l'ultime assaut.

Les jours passent et rien ne semble réellement évoluer dans le sens souhaité par Edinson Cavani, à savoir un départ du Paris Saint-Germain pour rejoindre l’Atlético Madrid. A chaque jour sa version. Mercredi, les 15ME offerts par les Colchoneros pour El Matador semblait être l’ultime proposition venue d’Espagne. Mais 24h plus tard L’Equipe annonce que les dirigeants madrilènes, qui veulent offrir Edinson Cavani à Diego Simeone, vont pousser le curseur jusqu’à 18ME plus des bonus. Le temps presse pour le club espagnol qui mise tout sur la signature du buteur uruguayen du PSG, et avec cette proposition largement supérieure à ce qui était prévu début janvier, à savoir 10ME, l’Atlético pense pouvoir convaincre Leonardo et Nasser Al-Khelaifi.

Du côté d’Edinson Cavani, qui ne fait pas mystère de son désir de partir du Paris SG, on est désormais prêt à tout pour réussir à faire pencher la balance du côté madrilène. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a essayé à plusieurs reprises de joindre directement Nasser Al-Khelaifi afin de plaider sa cause, mais le président qatari du Paris Saint-Germain n’a pour l’instant répondu à aucun des appels téléphoniques de son attaquant. A cet instant du mercato, l'heure n'est pas à la tendresse, mais à la réalité des offres. Que cela plaise ou pas à Edinson Cavani, lequel n'a plus que deux jours à attendre avant de savoir s'il ira au bout de son contrat avec le PSG ou s'il finira la saison en Liga.