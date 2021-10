PSG : Communication, terrain, l'attaque impitoyable contre Neymar

Dans : PSG.

Alexis Rose

Alors qu’il ne réalise pas la meilleure première partie de saison de sa carrière sous le maillot du Paris Saint-Germain, Neymar subit de nombreuses critiques. Pour ses prestations mitigées sur le terrain, mais aussi pour sa communication parfois hasardeuse...

Il y a quelques semaines, Neymar avait provoqué un tremblement de terre au Brésil en annonçant plus ou moins sa retraite internationale pour 2022, soit après le Mondial au Qatar. À l’époque, le Brésilien sous-entendait que cette Coupe du Monde serait sûrement sa dernière : « Je la vois comme la dernière parce que je ne sais pas si je serai assez fort mentalement pour continuer à gérer ma vie de footballeur par la suite ». Une déclaration pour le moins étonnante, sachant que Neymar n’aura alors que 30 ans. Mais en fait, ses propos ont été mal interprétés. C’est en tout cas la précision faite par l’attaquant du PSG. « J'ai dit que, oui, ce serait ma dernière Coupe du Monde et que j'y ferais face de la meilleure façon possible, pour être là à 100 %. Pour cette Coupe du Monde qui approche, j'y pense comme si c'était la dernière pour moi parce que je ne sais pas comment sera demain et ce qui peut arriver. Quand j'ai dit ça, c'était un peu controversé, les gens disaient que je voulais arrêter de jouer au football et que je quitterais l'équipe nationale. Les gens ont compris une chose complètement différente… », a récemment avoué Neymar dans une interview sur le site de son sponsor Red Bull.

Dominique Séverac : « Neymar est un peu perdu dans tous les domaines »

Si cette précision va faire plaisir aux suiveurs de la Seleção et aux supporters de Paris, qui savent que Neymar est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025, ce nouveau bégaiement de l’Auriverde dans sa communication ne plaît pas du tout à Dominique Séverac. « Ce qui est bizarre, c'est que cette interview avec DAZN avait été faite en avril dernier. Il aurait déjà pu dire que cela avait été fait il y a longtemps et pour dire que ça remontait à une époque où il était dans un autre état d'esprit. Mais il n'a pas donné ça comme argument. Je crois qu'il ne sait plus ce qu'il dit, à qui il le dit, à quelle heure il le dit. Je crois que Neymar est un peu perdu dans tous les domaines, que ce soit le foot ou la communication. Je pense qu'il ne faut pas faire très attention à ce qu'il dit… », a balancé, sur La Chaîne L’Equipe, le journaliste du Parisien, pour qui Neymar n’est même plus lucide. Ce qui n’augure rien de bon pour lui, au moment où sa place de titulaire est remise en cause au sein du club de la capitale française...