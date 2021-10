PSG : Neymar se fâche, personne ne comprend rien

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Il y a quelques semaines, Neymar avait surpris les supporters du PSG et de la sélection brésilienne avec une déclaration stupéfiante.

En évoquant la Coupe du monde 2022, la star du Paris Saint-Germain avait expliqué qu’il la voyait comme « la dernière, parce que je ne serais pas assez fort mentalement pour continuer à gérer ma vie de footballeur par la suite ». Les propos de Neymar avaient choqué, et les rumeurs d’une fin de carrière après le mondial au Qatar commençaient à fuiter. Mais dans une interview accordée à son partenaire Red Bull, le n°10 du Paris Saint-Germain a rétabli la vérité en rassurant ses supporters mais aussi les dirigeants du club parisien, qui lui ont fait signer une prolongation de contrat jusqu’en 2025.

Neymar rassure le Brésil et le PSG

« J'ai dit quelque chose, mais les gens l'ont compris différemment. J'ai dit que, oui, ce serait ma dernière Coupe du monde et que je voulais la négocier de la meilleure des manières. Je vais tout donner pour être à 100% car c'est comme si j'ai un match le lendemain, je l'aborde toujours de cette façon. S'il y a un match demain, ce match pour moi, ça sera comme si c'était le dernier de ma vie. Donc, par rapport à la Coupe du monde qui arrive, je pense exactement de la même manière, comme si c'était la dernière pour moi car je ne sais pas ce qu'il peut se passer demain. Quand j'ai dit ça, il y a eu de la controverse, avec des gens qui ont commencé à dire que je voulais arrêter de jouer au football et quitter l'équipe nationale. Les gens l'ont compris complètement différemment. Je voulais simplement dire que j'avais cette mentalité comme si c'était ma dernière. Pourquoi ? Car on ne peut jamais savoir comment les choses vont se passe » a lancé Neymar, mettant ainsi un terme aux rumeurs d’une fin de carrière prématurée dès l’âge de 30 ans.

La semaine passée, Marquinhos avait lui aussi confirmé que son compatriote et coéquipier avec la Seleçao et le PSG n'était pas du tout décidé à mettre un terme aussi brutalement à sa carrière. « J’ai l’impression que ses déclarations ont été mal interprétées. Il a simplement dit qu’il ne savait pas comment il serait dans quatre ans. C’est logique, c’est loin. Et surtout, il ne parlait que de la sélection et pas du club. Ça aussi, ça a été mal interprété. Il n’a pas l’intention d ‘arrêter le PSG », avait confié le défenseur et capitaine du Paris Saint-Germain au sujet de Neymar. Cependant, pour totalement rassurer les supporters du club de la capitale, il faudrait surtout que l'ancien Barcelonais retrouve un niveau digne des 222 millions d'euros dépensés en 2017 par Nasser Al-Khelaifi pour le faire venir. Car comme on l'a encore vu dimanche à Marseille, le numéro 10 du PSG n'est que l'ombre de lui-même.

Depuis son retour de vacances cet été, Neymar a bien du mal à briller que ce soit en Ligue 1, où Mauricio Pochettino lui fait pourtant une confiance aveugle, ou en Ligue des champions, où là encore ses prestations sont anecdotiques. Alors, avant même de penser à sa retraite footballistique, l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain devrait surtout se focaliser sur sa forme physique et la qualité de son implication dans ce sport dont il a longtemps pensé pouvoir être le roi.