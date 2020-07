PSG : Code rouge, Barcelone fonce sur Bernat !

Dans : PSG.

Après avoir prolongé le contrat de Layvin Kurzawa, le PSG aimerait faire signer un nouveau bail à son autre latéral gauche, Juan Bernat.

Et pour cause, l’international espagnol n’a plus qu’un an de contrat dans la capitale, une situation qui préoccupe Leonardo. Ces dernières semaines, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a sollicité l’entourage de Juan Bernat à deux reprises avec une proposition de contrat, assortie d’une nette revalorisation salariale. Mais à chaque fois, le clan du défenseur parisien a repoussé les avances du champion de France en titre à la surprise générale. Après deux belles saisons à Paris, celui qui était arrivé dans l’anonymat le plus complet pourrait donc faire ses valises, et il s’agirait d’un sacré coup de théâtre.

Et si Juan Bernat n’est pas pressé de prolonger son contrat avec Paris, c’est parce qu’il dispose de plusieurs offres, notamment en Espagne. Régulièrement, son nom a été cité par la presse andalouse afin de renforcer les rangs du FC Séville. Mais à en croire les informations obtenues par Sport, le FC Barcelone est également sur la piste de Juan Bernat. La direction catalane serait chaude pour lancer l’assaut afin de recruter le défenseur du Paris Saint-Germain, ce qui permettrait au trentenaire Jordi Alba de baisser le pied à l'avenir et au futur entraîneur de réaliser une véritable rotation entre deux joueurs au style similaire et d’un excellent niveau à ce poste de latéral gauche. Reste à voir quel projet aura les faveurs de Juan Bernat, lequel n’a peut-être pas envie de signer dans un club où une place de titulaire sera difficile à obtenir comme ce sera le cas à Barcelone. De son côté, le PSG espère toujours prolonger le contrat de Bernat. En cas d’échec et de départ de l’Espagnol, Leonardo sera dans l’obligation de compenser numériquement avec une arrivée dans ce secteur de jeu au mercato.