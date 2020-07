PSG : Bernat fait des siennes, la réponse d'Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2021, Juan Bernat a refusé deux offres de prolongation soumises par Leonardo ces dernières semaines.

Excellent depuis son arrivée en provenance du Bayern Munich, l’international espagnol chamboule totalement les plans du Paris Saint-Germain, qui avait précisément prolongé le contrat de Layvin Kurzawa afin de ne pas être contraint de recruter un latéral gauche cet été. Le refus de Juan Bernat change la donne car s’il est confirmé au cours de l’été que Bernat ne veut pas prolonger, alors le Paris SG pourrait le pousser vers la sortie afin de récupérer une indemnité de transfert. Et dans ce cas, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo seraient dans l’obligation de recruter un latéral gauche pour compenser ce départ handicapant.

En ce sens, selon les informations obtenues par le journal AS, la direction du Paris Saint-Germain observe avec attention la situation de Sergio Reguilon. Excellent cette saison au FC Séville, où il était prêté par le Real Madrid, l’Espagnol de 23 ans possède un profil similaire à celui de Juan Bernat. Doté d’un gros potentiel, il ne devrait en plus pas être retenu par Zinedine Zidane, qui compte déjà Marcelo et Ferland Mendy à ce poste. Autant dire que pour le PSG, Sergio Reguilon a tout de la bonne affaire. Reste maintenant à voir quel sera le prix réclamé par le Real Madrid et surtout, quels seront les concurrents du Paris SG dans ce dossier. Intéressé par un certain Juan Bernat, le FC Séville pourrait se positionner afin de recruter Sergio Reguilon, si jamais le dossier du latéral gauche parisien était trop compliqué. On l’a bien compris, les deux dossiers sont donc intimement liés au mercato…