Le PSG sans Kylian Mbappé, c'est un désastre

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Privé de Neymar (blessé) et de Kylian Mbappé (suspendu) à Lorient mercredi soir, le PSG a ramé pour arracher un pauvre match nul.

Très critiqué depuis le début de la saison pour son jeu minimaliste et souvent très brouillon, le Paris Saint-Germain a fait honneur à sa mauvaise réputation à Lorient mercredi soir lors de la dernière journée de l’année 2022. Privé de Neymar et de Kylian Mbappé, le Paris SG a galéré face à de vaillants Merlus. La preuve, ce sont les Lorientais qui ont ouvert le score par l’intermédiaire de Thomas Monconduit, avant que Mauro Icardi ne finisse par égaliser en deuxième mi-temps. Mais assurément, ce visage du PSG sans Neymar et surtout sans Kylian Mbappé n’a pas rassuré grand-monde. Et l’impression des observateurs est la même que celle des acteurs. Buteur face au PSG ce mercredi, Thomas Monconduit a reconnu qu’en l’absence de deux de ses trois stars, le Paris Saint-Germain était une équipe beaucoup plus facile à contrôler.

Mbappé indispensable, le match à Lorient le prouve

Sans Mbappé le PSG est une équipe de milieu de tableau pic.twitter.com/d89nTlDRFu — donnaruminho🇮🇹👑 (@donnaruminho) December 22, 2021

« On est un peu frustrés. Après si on nous avait dit au début du match qu'on allait faire 1-1, on aurait signé. Mais au vu du scénario du match, c'est vrai qu'on est frustrés. On a eu beaucoup de situations, on pouvait tuer le match mais on a mal joué les coups. C'est un peu dommage mais c'est comme ça, on va s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien » regrette Thomas Monconduit avant de s’épancher sur le Paris Saint-Germain. « C'était un petit PSG j'ai envie de dire. Après lorsque Paris ne gagne pas, on dit que c'est un petit PSG mais on a fait un bon match aussi. C'est vrai que quand il n'y a pas Neymar et Mbappé, l'équipe manque de vitesse, mais aussi de percussion et de création » a reconnu l’ancien milieu de terrain d’Amiens, pour qui il est évident que le Paris Saint-Germain devient tout d’un coup moins dangereux lorsqu’il est privé de Neymar et surtout de la vitesse et de l’efficacité de son génie français Kylian Mbappé. Ce match à Lorient en cette fin d’année 2022 l’a prouvé.