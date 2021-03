PSG : Chaud devant, Paris cible toujours Milinkovic-Savic

Dans : PSG.

Tandis que le nom de Paul Pogba est parfois associé au PSG, le directeur sportif Leonardo cible également Sergej Milinkovic-Savic.

Auteur de 6 buts et 9 passes décisives cette saison avec la Lazio Rome, Sergej Milinkovic-Savic fait toujours partie des meilleurs joueurs de Série A à son poste. Capable d’évoluer devant la défense ou dans un rôle de milieu relayeur, l’international serbe de 26 ans est attentivement suivi par le PSG. A en croire les informations de Calcio Mercato, le directeur sportif parisien Leonardo est un grand fan du natif de Lleida et rêve de le recruter au Paris SG depuis de longues années maintenant.

Sous contrat avec la Lazio Rome jusqu’en juin 2024 et estimé à plus de 50 ME par sa direction, Milinkovic-Savic ne sera pas simple à déloger mais le PSG garde ce dossier sous le coude, prêt à dégainer en cas d’opportunité lors des prochaines semaines. Le média italien croit par ailleurs savoir que la piste de Dele Alli n’a pas été définitivement enterrée par le Paris Saint-Germain. Il faut dire que Mauricio Pochettino est un grand fan de l’international anglais de Tottenham, qu’il souhaitait recruter au mois de janvier.

Dele Alli toujours pisté

Le PSG s’était heurté à l’inflexibilité du président londonien Daniel Levy, mais pourrait revenir à la charge cet été avec une nouvelle proposition. De nouveau, un prêt avec option d’achat est envisageable mais pour convaincre Tottenham, il faudra que le montant du potentiel transfert en 2022 soit très conséquent. Dele Alli, Sergej Milinkovic-Savic ou un autre milieu de terrain, les pistes se multiplient au PSG et le profil de la future recrue dépendra aussi en partie des potentiels départs. Selon qui de Paredes, Danilo Pereira, Gueye ou Draxler ferait ses valises, il est clair que le Paris SG n’activerait pas automatiquement les mêmes pistes au mercato d’été.