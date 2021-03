PSG : Pogba à Paris, attention danger

Dans : PSG.

Désireux de renforcer le milieu de terrain du PSG au mercato, Mauricio Pochettino cible Paul Pogba. Leonardo est à la manoeuvre.

Bien conscient que le Paris Saint-Germain est loin du niveau de Manchester City ou encore du Bayern Munich dans ce secteur de jeu, Mauricio Pochettino souhaite muscler son milieu de terrain au mercato. Cet hiver, le nom de Dele Alli a été évoqué mais visiblement, l’international anglais n’est plus la priorité absolue de l’entraîneur du PSG. A en croire les informations de la presse européenne, Paul Pogba est le joueur parfait pour renforcer les rangs du PSG aux yeux de Mauricio Pochettino, qui apprécie son expérience, sa capacité à briller dans les grands rendez-vous et sa faculté à s’adapter à plusieurs postes au milieu de terrain. Leonardo n’est pas fermé au transfert de Pogba, mais ne mettra pas les comptes du Paris SG dans le rouge pour la star de Manchester United, à en croire Calcio Mercato News.

Manchester United réclame 65 millions d'euros pour Pogba

Le média italien croit savoir que Leonardo a d’ores et déjà fixé le prix maximum de Paul Pogba à 50 ME, et qu’il ne dépassera pas cette barre symbolique dans le cadre du transfert du champion du monde. Une information qui a son importance dans la mesure où la presse espagnole relayait mardi les exigences de Manchester United, qui réclame… 65 ME pour Paul Pogba, sous contrat avec les Red Devils jusqu’en juin 2022 avec une année supplémentaire en option. Du côté du Paris SG, aucune négociation n’a encore été entamée avec Manchester United. Mais il est clair qu’un effort devra être consenti des deux côtés pour que ce dossier aboutisse. Par ailleurs, la volonté du joueur de quitter Manchester United ou de rejoindre le PSG n’a pas encore filtré. Autant d’éléments pour l’instant sans réponse qui ne permettent pas de savoir si le transfert est en bonne voie. Mais le dossier est ouvert et la probabilité de voir Pogba à Paris existe.