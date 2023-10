PSG ‍: Ce défenseur à 45ME est LA priorité

Dans : PSG.

Victime d'une rupture du tendon de l'ischio-jambier droit et opéré en Finlande, Nuno Mendes aura du mal à être opérationnel cette saison. Le PSG lui cherche un remplaçant.

Luis Campos a compris le message de Luis Enrique, et le conseiller de Nasser Al-Khelaifi est d’accord avec son entraîneur, il va falloir que le PSG compense l’absence longue durée de Nuno Mendes. Gravement blessé, l’international portugais a été contraint de se faire opérer en septembre, et il ne pourra pas réellement prétendre à un retour à la compétition avant le mois de mars. Une éternité pour le Paris Saint-Germain, dans la mesure où à ce poste seuls Lucas Hernandez et Layvin Kurzawa peuvent faire le boulot et que le coach parisien préfère utiliser l’international français en position plus axiale. Face à cet impératif technique, CalcioMercato révèle l’intérêt du club de la capitale pour Federico Dimarco, le défenseur international italien de l’Inter, lequel a l’avantage d’avoir déjà évolué avec Milan Skriniar, autre défenseur du PSG.

Seul problème pour Luis Campos, le joueur de 25 ans, né à Milan, a un contrat jusqu’en 2026 avec les récents finalistes malheureux de la Ligue des champions. Et sa valeur continue de grimper pour atteindre 45 millions d’euros à ce jour selon Transfermarkt. Pour ce prix-là, le PSG s’offrirait non seulement un latéral gauche de très haut niveau, mais en plus un joueur capable d’être aussi très efficace et passeur décisif (6 buts et 10 passes décisives la saison passée, 1 et 3 cette saison), tout cela sans aucun pépin physique. Même si le prix n'est jamais réellement un souci pour Paris, il faut aussi se demander si le club lombard acceptera de laisser encore partir un de ses cadres défensifs au PSG. Car ce n'est pas réellement secret, les dirigeants interistes n'ont pas du tout apprécié le départ libre de Skriniar en Ligue 1.