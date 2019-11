PSG : Pepê fait le buzz au Brésil, Leonardo prépare le chèque

Dans : PSG.

Il y a du beau monde en attaque au Paris Saint-Germain, mais il faut aussi préparer la suite.

Car en théorie, Neymar pourrait à nouveau vouloir quitter le club l’été prochain, Kylian Mbappé sera très certainement courtisé par le Real Madrid, Edinson Cavani partira en fin de contrat, tandis que Mauro Icardi n’est que prêté. Autant dire qu’il y aura un virage à prendre, et qu’il ne faudra pas le manquer. C’est la mission de Leonardo, qui ne manque jamais d’idées, et a décidé de se pencher sur le cas de Pepê. Pas celui d’Arsenal bien évidemment, mais l’attaquant qui évolue à Gremio.

A 22 ans, l’attaquant du Tricolor se montre avec sa formation, et cela pourrait lui valoir un premier séjour en Europe. Selon Globo Esporte, Eduardo Gabriel Aquino Cossa, dit Pepê donc, est suivi par le PSG, l’AS Roma et le FC Porto. Sa mise à prix pourrait débuter à 10 ME, pour un joueur qui vient seulement de se mettre en évidence à 22 ans, et possède un contrat l’emmenant jusqu’en 2022. Attention toutefois à l’enflammade avec ce joueur offensif qui a surtout fait parler de lui dernièrement pour son but en demi-finale de Copa Libertadores face à Flamengo, ce qui lui a valu un grand coup de projecteur dont ses agents ont bien évidemment envie de profiter à fond.