PSG ‍: 4 mois d’absence pour Nuno Mendes

Par Guillaume Conte

Opéré en Finlande ce vendredi, Nuno Mendes connait avec précision la durée de son indisponibilité. Le geste opératoire a été réussi, fait savoir le PSG, et le club de la capitale va désormais devoir attendre 4 mois avant de pourvoir compter sur le latéral portugais. Les plus optimistes pourront souligner que cela permettra au défenseur de revenir progressivement en forme pour la deuxième partie de saison et les matchs couperets de la Ligue des Champions notamment.