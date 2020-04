PSG : Cavani ou Icardi, le gros doute de la Juventus !

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Edinson Cavani est au cœur de nombreuses rumeurs à quelques semaines de l’ouverture du mercato.

Et pour cause, un départ de l’Uruguayen semblait acté il y a de cela quelques jours. Mais ce week-end, la possibilité de voir Edinson Cavani prolonger au Paris Saint-Germain a pris de l’ampleur. En effet, Leonardo ne souhaite pas perdre le Matador et Mauro Icardi lors du prochain mercato, raison pour laquelle une réflexion est menée en interne afin de trancher dans le vif l’avenir d’Edinson Cavani. En attendant, la liste des prétendants de l’ancien Napolitain s’allonge. Tandis que son nom a récemment été associé à l’Inter Milan, voilà que Sky Italia parle désormais d’un intérêt… de la Juventus Turin.

Le champion d’Italie en titre prépare la succession de Gonzalo Higuain, lequel a émis le souhait de quitter le pays depuis la pandémie de coronavirus. Et pour remplacer l’international argentin, plusieurs noms sont évoqués au sein de la Juventus Turin dont celui de Mauro Icardi. C’est donc entre les deux attaquants du PSG que les dirigeants italiens hésiteraient actuellement. Mais assurément, le dossier Edinson Cavani s’annonce moins compliqué à boucler, l’Uruguayen étant en fin de contrat. Quant au dossier Mauro Icardi, il s’apparente de plus en plus à un sac de nœuds, le PSG ayant toujours la possibilité de lever l’option d’achat et l’Inter Milan n’ayant aucunement l’envie de renforcer l’un de ses concurrents. La Juventus Turin devra donc peser le pour et le contre afin de savoir sur quel avant-centre du Paris Saint-Germain il sera plus judicieux de miser l’été prochain…