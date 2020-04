PSG : Cavani a des agents provocateurs, Paris roulé ?

Dans : PSG.

Libre en fin de saison, Edinson Cavani devrait bientôt rapidement rentrer en France, le PSG préparant la reprise. Mais l'avenir d'El Matador est de plus en plus flou.

Après Kylian Mbappé, Neymar et Mauro Icardi, c’est le dossier Edinson Cavani qui agite le futur mercato du Paris Saint-Germain. Car le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale a l’avantage d’avoir le choix, puisque son engagement avec le PSG s’arrêtera à la fin de l’actuelle saison. Ce week-end, Le Parisien annonçait que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi étaient prêts à offrir une prolongation de contrat au buteur uruguayen, et qu’actuellement dans son pays en confinement ce dernier n’était pas du tout opposé à rester encore plus longtemps au Paris SG. Mais ce lundi, la Gazzetta dello Sport apporte d’autres infos sur ce dossier Edinson Cavani, et cela ne va pas réellement dans le sens d’une volonté d’El Matador de rester au PSG.

Le quotidien sportif italien affirme en effet que les agents d’Edinson Cavani ont contacté directement la direction de l’Inter Milan et ont posé cette question : « Que pensez-vous de Cavani ? ». Une interrogation qui est clairement un appel du pied fait au club lombard, la Gazzetta précisant qu’Antonio Conte apprécie énormément le profil d’Edinson Cavani et que ce dernier souhaite très clairement rester en Europe. Bien évidemment, le cas Cavani ne peut pas être dissocié de celui de Mauro Icardi, prêté avec option d'achat au PSG, l'Inter pouvant faire un énorme coup double en faisant venir gratuitement Edinson Cavani et en empochant 70ME pour lui céder Mauro Icardi.