PSG : Cavani, Kurzawa, Kouassi… Leonardo joue la transparence

En marge de la conférence de presse de l’entraîneur Thomas Tuchel, Leonardo s’est présenté face aux médias. L’occasion pour le directeur sportif de faire le point sur différents dossiers du mercato parisien.

Ce n’était pas prévu au programme, mais Leonardo a tenu à prendre la parole ce vendredi. En plus du passage habituel de l’entraîneur Thomas Tuchel, les journalistes ont eu droit à l’apparition surprise de Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain avait effectivement des choses à dire, notamment en ce qui concerne le dossier Edinson Cavani, finalement abandonné par l’Atlético Madrid après le refus de ses deux premières offres.

« On n'a eu d'accord avec personne, a raconté le dirigeant parisien. On n'a jamais pensé le vendre mais il y a eu un moment où on a étudié les propositions. Il est disponible pour le reste de la saison. Je pense que six ans et demi dans un club ne peuvent pas être effacés en deux semaines de discussions. » L’Atlético avait vu juste, Paris n’était pas vraiment vendeur pour l’attaquant uruguayen. En revanche, le PSG souhaitait bien expédier son latéral gauche Layvin Kurzawa à la Juventus Turin, dans le cadre d’un échange avec l’Italien Mattia De Sciglio.

Kurzawa, la Juve a tout annulé

Mais les Bianconeri ont changé d’avis au dernier moment. « On avait un accord avec De Sciglio et la Juventus, mais c'est la Juventus qui a fait sauter (le deal) », a confié Leonardo, confiant quant à la signature des premiers contrats professionnels d’Adil Aouchiche et de Tanguy Kouassi. « Il n’y a pas encore d'accord, a-t-il avoué. Mais je pense que les rapports avec eux et leur entourage sont positifs. Honnêtement, on voulait attendre la fin du mercato aussi. » Rappelons que les deux titis arrivent à la fin de leurs contrats respectifs.