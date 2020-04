PSG : Ça sent bon la reprise, Paris rappelle Neymar !

Dans : PSG.

Les joueurs de Ligue 1 de retour à l’entraînement le 11 mai prochain, cela se précise sérieusement alors que le plan de déconfinement sera annoncé mardi par Edouard Philippe.

A en croire les informations obtenues par Le Parisien, le Premier Ministre souhaite que tous les secteurs de la société reprennent. Le football a donc de bonnes chances de recevoir le feu vert de l’Etat afin de reprendre les entraînements, avant d’envisager un retour des matchs le 17 juin prochain. Preuve que les choses avancent dans le bon sens et que la Ligue 1 est sur le retour, Nantes va imiter Amiens en dépistant tous ses joueurs au Covid-19. Du côté du PSG, on est également actif pour préparer au mieux le retour à l’entraînement. Les stars expatriées en Amérique du Sud ont notamment été rappelées.

C’est notamment le cas de Neymar, lequel vit son confinement depuis sa luxueuse villa de Mangaratiba à Rio de Janeiro. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont pris eux-mêmes le soin d’appeler leur star afin de lui indiquer qu’il était nécessaire de revenir dans les plus brefs délais en France. Pour rappel, Neymar n’aura pas le moindre problème pour effectuer son retour en France malgré la fermeture des frontières. Le footballeur du Paris Saint-Germain doit simplement justifier d’une résidence en France et d’un titre de séjour en cours de validité. Ensuite, il lui faudra simplement trouver un vol, ce qui ne devrait pas vraiment poser de problème pour une star comme Neymar. Edinson Cavani (Uruguay), Keylor Navas (Costa-Rica), Thilo Kehrer et Eric Maxim-Choupo-Moting (Allemage) ont également été appelés afin qu’ils s’organisent au plus vite pour rentrer. Reste maintenant à attendre le feu vert du Premier ministre qui présentera mardi face aux députés le plan officiel de déconfinement de la population française.