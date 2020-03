PSG : Pas de malaise, Neymar respecte le confinement !

Dans : PSG.

Comme d’autres joueurs du PSG dont Thiago Silva par exemple, Neymar a décidé de rentrer au Brésil durant la période imposée de confinement en France.

Un choix évident pour l’international auriverde du Paris Saint-Germain, qui profite de sa grande propriété à Rio de Janeiro, précisément à Mangaratiba. Mais ces derniers jours, le Brésil a critiqué Neymar en raison de plusieurs photos postées par l’attaquant du PSG sur Instagram sur lequel ce dernier semble beaucoup trop accompagné pour un homme confiné. Par le biais d'un communiqué, le clan Neymar a ainsi pris la décision de sortir du silence, indiquant que toutes les personnes présentes au côté de Neymar sur les différentes photos publiées sont en quarantaine avec Neymar depuis son départ de Paris, mi-mars.

« La photo qui a suscité l'article (du Mundo Deportivo qui critiquait dimanche l’attitude de Neymar) montre Neymar Jr. à côté d'autres personnes en quarantaine avec lui, qui vivent et ont voyagé ensemble de Paris au Brésil. Neymar continue à faire son travail quotidien, de prévention des blessures et de maintien de la forme physique, avec son entraîneur Ricardo Rosa, attendant avec impatience la fin de ce triste moment d'humanité et le retour à l'activité professionnelle qui s'ensuivra » explique le communiqué, pour qui il n’y a donc pas lieu de polémiquer au sujet de l’attitude de Neymar durant ce confinement au Brésil. Et pour ceux qui pensaient que Neymar était à la plage durant cette crise de coronavirus, le clan Neymar n’a pas manqué de rappeler que le terrain de volley visible sur les photos postées par l’attaquant parisien fait partie intégrante de la propriété du joueur à Rio.