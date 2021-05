PSG : C’est le grand jour, Neymar prolonge ce samedi

Dans : PSG.

Après des mois de suspense, même si le Paris SG et ses dirigeants n’avaient pas caché leur grande confiance, Neymar va prolonger son contrat avec Paris ce samedi.

A l’approche du crucial déplacement à Rennes de dimanche soir, le Brésilien va signer un nouveau bail l’emmenant jusqu’en juin 2026, annonce L’Equipe. La perspective est donc réelle de voir l’ancien prodige de Santos rester pendant neuf ans au sein du Paris Saint-Germain, d’où il était pourtant annoncé sur le départ en 2019, deux ans seulement après son arrivée pour 222 ME en provenance de Barcelone. Mais depuis, la situation s’est nettement améliorée, et s’il ne gagnera une nouvelle fois pas la Ligue des Champions cette saison, il a trouvé sa place et a su être enfin apprécié par les supporters parisiens. Le PSG va donc lui faire signer un contrat de quatre ans supplémentaires, avec toujours la possibilité de rajouter une année en option. L’annonce qui sera officialisée ce samedi va ainsi mettre un terme aux rumeurs faisant état de l’intérêt prononcé du FC Barcelone pour le faire venir, même si cela ressemblait plutôt à une posture de Joan Laporta pour convaincre Lionel Messi de rester, plutôt qu’à une réelle tentative de faire une offre capable de convaincre le PSG.

Selon le quotidien sportif, le Paris Saint-Germain a su se montrer particulièrement convaincant, notamment sur le plan salarial, en maintenant son train de vie à hauteur de 36 ME par an, malgré les difficultés économiques et les pertes colossales qui s’annoncent. Peut-être que les ultimes détails se sont réglés dans les dernières heures, dans la foulée de l’élimination du PSG par Manchester City, et ont obligé Nasser Al-Khelaïfi d’accélérer pour éviter de faire trop douter Neymar. En attendant de savoir si Kylian Mbappé suivra le même chemin, le Brésilien s’inscrit donc dans la durée à Paris, où il espère toujours secrètement retrouver Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat au FC Barcelone.