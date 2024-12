Des pieds carrés au PSG, le terrible constat

Dans : PSG.

Neutralisé par l’AJ Auxerre (0-0) vendredi, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain ne s’est pas seulement heurté au gardien Donovan Léon. Les Parisiens payent leur manque de réalisme dans la surface adverse. Une maladresse symbolisée par la statistique accablante de leurs attaquants.

La Ligue des Champions n’est plus la seule scène où le Paris Saint-Germain manque d’efficacité offensive. Une semaine après le nul concédé face à Nantes (1-1), le club de la capitale a récidivé à Auxerre vendredi. Les hommes de Luis Enrique ont certes rencontré un gardien Donovan Léon en feu. Mais leurs 25 tirs, dont 11 cadrés, avec 2,46 d’expected goals, auraient dû leur permettre de trouver la faille au moins une fois à l’Abbé-Deschamps. Cette rencontre confirme la maladresse aperçue depuis quelque temps.

Les attaquants du PSG ne marquent plus

Sur ses trois derniers matchs toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain n’a inscrit qu’un seul but au total. Et ce n’est même pas la statistique la plus choquante. De leur côté, les attaquants parisiens n’ont plus marqué depuis la victoire à Angers (2-4) le 9 novembre. Un doublé de Bradley Barcola avait permis à l’équipe francilienne de s’envoler dès la première période. Mais depuis, le champion de France en titre a disputé quatre matchs, pour quatre buts inscrits par João Neves, Lucas Beraldo, Vitinha et le latéral droit Achraf Hakimi.

Ça commence à faire beaucoup pour la bande à Ousmane Dembélé, toujours muette malgré le retour de blessure de Gonçalo Ramos. D’où le message d’encouragement de Warren Zaïre-Emery après le nul à Auxerre. « Il faut essayer de les mettre en confiance, a réagi le milieu de terrain en zone mixte. Je pense que quand l'un d'entre eux marquera, peu importe lequel, ça va dérouler. Avec la confiance de chaque joueur, on va marquer des buts et concrétiser nos occasions. » Peut-être dès mardi à Salzbourg, qui a encaissé 15 buts en 5 journées de Ligue des Champions.