PSG : Buffon concurrence Areola, Tuchel reconnaît sa terrible erreur

Dans : PSG, Ligue 1.

Qui gardera la cage du Paris Saint-Germain ? Cette saison, la question est revenue à chaque conférence de presse d’avant-match.

Et pour cause, il était bien difficile de deviner les choix de Thomas Tuchel, qui a instauré une concurrence entre Alphonse Areola et Gianluigi Buffon. Résultat, on ne peut pas dire que cette alternance ait vraiment aidé les deux portiers, pas suffisamment décisifs. L’entraîneur parisien a fini par s’en apercevoir et a donc décidé de mettre un terme à ce système.

« On ne peut pas continuer comme ça, a annoncé l’Allemand. Je pense que nous sommes le premier club dans l'histoire du foot qui a fait ça. Ce n'est pas possible de continuer comme ça, c'était seulement possible parce que Gigi et Alphonse sont des gars avec des personnalités exceptionnelles, parce que les deux ont vraiment été une équipe ensemble. Ils se sont toujours poussés l'un l'autre, avec un caractère incroyable. »

Le n°1 pas encore choisi

« C'était la possibilité avec les deux pendant une saison, mais ce n'est pas possible de continuer comme ça. C'est un poste très spécial où il faut avoir de la confiance et des automatismes. Ce n'est plus possible de changer tous les deux-trois matchs, a insisté Tuchel, sans révéler qui serait choisi en fin de saison. Ce n’est pas décidé. Mon choix pour la saison prochaine ? C’est très simple. On ne va pas changer tous les trois matchs. » Rien n’est à exclure, pas même la signature d’un nouveau gardien.