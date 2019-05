PSG : Ni Trapp, ni Buffon, ni Areola, un gardien surprise ciblé !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Les hauts dirigeants parisiens se réunissent cette semaine à Doha, et les questions sur les contours de l’effectif de la saison prochaine seront bien évidemment au menu.

Les grandes lignes sont connues, mais il pourrait clairement y avoir des surprises, notamment à un poste de gardien de but où c’est le flou total pour le moment. Gianluigi Buffon ne fait plus l’unanimité, mais la direction n’ose pas vraiment lui indiquer la sortie. Ce sera à lui de décider, en fin de saison, s’il se donne encore une année pour essayer d’aller chercher la Ligue des Champions, ou s’il tire définitivement sa révérence. L’avenir d’Alphonse Areola pourrait en dépendre, lui qui a récemment prolongé mais possède aussi une belle valeur marchande. Sans compter que le PSG n’a pas spécialement été convaincu par ses progrès cette saison.

Autre interrogation, le retour de prêt de Kevin Trapp, qui sort d’une grosse saison avec Francfort, et pourrait avoir son mot à dire en cas de départ de l’un des deux portiers de cette saison. Et enfin, selon L’Equipe, une surprise n’est pas à exclure car le PSG suivrait la situation de Keylor Navas de près. Le gardien du Real Madrid voit tout de même son horizon se boucher puisque Zidane compte installer Thibaut Courtois la saison prochaine. Sa régularité et son expérience, à 32 ans, pourraient provoquer un petit vent de folie et une prise de position du champion de France si la tendance se confirmait pour le Costaricien, qui n'a plus qu'un an de contrat au sein de la Maison Blanche.