Covid-19 : Le Professeur Raoult, le Mbappé de la médecine

Dans : PSG.

C’est le personnage clivant de la crise sanitaire en France. Le Professeur Didier Raoult défend depuis le début avec fermeté l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour traiter les malades du Covid-19.

Même si pas grand monde n’est capable de juger cette molécule sur le plan de la recherche, de son efficacité et de sa médication, tout le monde a un avis très tranché par rapport au Professeur marseillais. Et ce dernier n’hésite désormais plus à clamer qu’il possède le soutien des Français dans son combat, et ses prises de parole médiatiques sont de plus en plus marquées. Même s’il avoue qu’il ne peut pas entrer dans les détails techniques de ses études et de ses compte-rendus, car cela serait impossible à suivre pour le plus grand nombre, il s’est livré à quelques comparaisons sur le football pour mieux faire passer son message. Avec Kylian Mbappé en référence.

« Je trouve que la capacité à analyser la place des uns et des autres en science dans ce pays est mauvaise. Je pense que vous êtes plus compétents pour regarder les joueurs de foot. Donc si on vous demande qui sont les meilleurs joueurs de foot, tout le monde le sait partout mais si on vous demande quels sont les dix meilleurs chercheurs français, les gens ne le savent pas. Je pense que vous-mêmes avez des difficultés à aller regarder parce que la formation pour ça, les outils pour ça, ne vous sont pas connus, ne sont pas utilisés. C’est comme si vous compariez Mbappé à un gardien de but de troisième division. Au bout d’un moment, vous savez que Mbappé n’est pas pareil, mais que vous ne sachiez pas que moi, je ne suis pas pareil… », a confié sur BFM TV le Professeur Raoult, persuadé que beaucoup de gens devraient se taire quand ils parlent infection ou microbiologie, et qu’il serait mieux qu’ils évoquent le football à la place.