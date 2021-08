PSG : Bingo, une vente surprise sur le gong ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

C’est quasiment acté, Kylian Mbappé ne quittera pas le Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Cela étant, d’autres joueurs offensifs pourraient faire leurs valises d’ici à minuit…

Ces derniers jours, un transfert de Mauro Icardi à la Juventus Turin était évoqué par les médias italiens. Avec l’officialisation du retour de Moise Kean chez les Bianconeri, la piste Mauro Icardi n’est plus vraiment bouillante. En revanche, un autre élément offensif du PSG a des chances de faire ses valises d’ici à minuit. A en croire les informations obtenues par le journal AS, il s’agit de Pablo Sarabia. L’intérêt de l’Atlético de Madrid pour l’international espagnol est connu depuis de longues semaines. Mais les Colchoneros pourraient s’activer dans la dernière ligne droite du mercato pour recruter le gaucher de Paris, peu utilisé par Mauricio Pochettino dans la capitale mais très apprécié en Espagne après son passage au FC Séville et son excellent Euro.

Sarabia toujours courtisé par l'Atlético

Diego Simeone a d’ores et déjà validé auprès de sa direction le recrutement de Pablo Sarabia. Mais le champion d’Espagne en titre espère d’abord se séparer de Saul Niguez avant de foncer sur le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Il y a quelques semaines, Saul était pisté par le FC Barcelone et un improbable échange avec Antoine Griezmann était proche de se concrétiser. Ce n’est plus le cas, et il sera intéressant de voir si l’Espagnol trouvera une porte de sortie dans les 24 dernières heures du mercato. Si un club de Premier League, par exemple, venait à se manifester, alors Saul pourrait faire ses valises et débloquer la situation de Pablo Sarabia. De son côté, le milieu offensif du PSG est d’accord pour rejoindre l’Atlético de Madrid, où son temps de jeu sera automatiquement plus important que celui dont il jouit à Paris, qui est proche du néant. Un dossier à gérer au mieux pour Leonardo dans la dernière ligne droite du mercato…