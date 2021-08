PSG : Mbappé et Icardi, destins liés au mercato !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un attaquant pour compenser le départ de Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin est intéressée par Mauro Icardi.

Intéressée par un retour au bercail de Moise Kean, la Juventus Turin est toujours sur les traces de Mauro Icardi. Titulaire lors des trois premières journées et actuellement blessé à l’épaule, l’attaquant du PSG aura bien du mal à se faire une place dans le onze type de Mauricio Pochettino à Paris. La Juventus Turin en a conscience et tente de négocier son transfert à prix cassé, selon les informations de Gianluca Di Marzio. Mais à en croire le spécialiste du mercato en Italie, le dossier Mauro Icardi est directement lié à l’avenir de Kylian Mbappé, qui fait l’objet d’une offre de 180 millions d’euros bonus compris en provenance du Real Madrid.

Offensive à venir de la Juve pour Icardi ?

En effet, le Paris Saint-Germain ne semble (pour l’instant) pas vendeur en ce qui concerne Mauro Icardi. Et pour cause, Leonardo et Mauricio Pochettino ont bien conscience que dans le cas où Kylian Mbappé finirait par rejoindre le Real Madrid, alors l’international argentin ne serait pas de trop dans la rotation des attaquants au PSG avec Di Maria, Messi, Neymar ou encore Draxler. De son côté, la Juventus Turin ne veut plus attendre à quelques heures de la fin du mercato, et va tenter une nouvelle offensive envers le Paris SG pour tenter d’obtenir le prêt payant avec option d’achat de Mauro Icardi. Reste à connaître la position du joueur et de sa campagne, la sulfureuse Wanda Nara. A priori, le couple se pliera aux décisions des deux clubs et acceptera de rester au PSG ou de déménager à Turin. La fin du mercato risque de nous réserver des surprises et comme souvent, Paris pourrait être au cœur de l’animation. Ses deux attaquants Icardi et Mbappé aussi…