PSG : Ander Herrera, il préfère jouer à MU, avec un salaire parisien

Libre de tout contrat en fin de saison, titulaire à Manchester United à 29 ans, Ander Herrera voit certainement se présenter l’occasion de signer le plus gros contrat de sa carrière.

Surtout que les enchères risquent déjà de monter entre ses deux principaux prétendants pour le moment : son club actuel de MU, et le Paris Saint-Germain. Le PSG a dégainé le premier avec une offre copieuse au niveau salarial. Mais selon le Manchester Evening News, l’Espagnol préférerait rester chez les Red Devils, sans toutefois y trouver son compte. En effet, ESPN précise que pour le moment, les discussions avec le board du club anglais ne lui conviennent pas. L’ancien de Bilbao ne serait pas du tout satisfait par le salaire proposé par Manchester United, qui explique qu’il ne peut pas se permettre d’exploser sa grille salariale, notamment après le fiasco Alexis Sanchez.

La principale chance de Paris dans ce dossier se jouera donc au niveau de la capacité ou non de MU à s’aligner sur les demandes du joueur en ce qui concerne son salaire. De son côté, le champion de France a proposé un contrat de trois ans avec 9 ME de salaire par an. Pour le moment, le PSG est bien au-dessus, mais son bourreau en Ligue des Champions, a encore largement le temps de faire une nouvelle proposition à même de convaincre Herrera de rester.