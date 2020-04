PSG : Battre le Coronavirus et gagner la C1, Kehrer rêve du doublé

Dans : PSG.

Le 11 mars dernier face à Dortmund, le PSG disputait le dernier match de football en France avant l’interruption officielle des compétitions en raison de la crise du coronavirus.

Un match à huis clos remporté par le Paris Saint-Germain (2-0), qui qualifiait les hommes de Thomas Tuchel en quart de finale de la Ligue des Champions. Forcément, la frustration est énorme pour les joueurs et les supporters du PSG, lesquels ont enfin passé le cap des huitièmes de finale de la compétition mais qui ont été stoppés dans leur dynamique par le Covid-19. Toutefois, crise sanitaire ou pas, le Paris SG a toujours dans l’idée d’aller remporter cette Ligue des Champions selon le défenseur allemand Thilo Kehrer, interrogé à ce sujet sur l’antenne de RMC.

« On se pose la question. On se demande si on va terminer la saison, quand on va reprendre. Mais pour nous tous, en ce moment, le foot n'est pas la priorité par rapport à la santé de la population. Le plus important, c'est de battre le virus, de contrôler la situation et après, on pourra penser à rejouer au foot. Tous les joueurs, le staff et les supporters veulent aller au bout de cette compétition. Mais c'est vrai qu'à huis clos, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas très beau, pour personne. Le foot passe par la connexion entre les supporters et les joueurs. C'est ce qu'on veut tous. Il faut attendre les décisions et on s'adaptera » a indiqué le défenseur du Paris Saint-Germain.

Par ailleurs, le média dévoile que Thilo Kehrer a effectué plusieurs dons en Allemagne pour participer à la lutte contre le coronavirus, et qu’il devrait en faire de même en France dans les prochains jours. « Il faut être solidaire et aider où on peut, pas forcément avec de l'argent. On peut soutenir des gens qui habitent dans la même rue ou le même bâtiment par exemple. C'est très important que chacun fasse preuve de solidarité, on doit être ensemble » a ajouté le Parisien, titulaire lors du match retour face au Borussia Dortmund et qui n’a évidemment qu’une envie, reprendre la saison là où elle s’est arrêtée. Pour cela, il va toutefois falloir s’armer de patience…