PSG : Paris vainqueur de la Ligue des Champions, l'année parfaite

Le PSG a réussi à passer l’obstacle des 1/8e de finale, et c’est peut-être pour aller au bout dans cette Ligue des Champions imprévisible.

Eliminer le Borussia Dortmund en 1/8e de finale de la Ligue des Champions ne fait pas du PSG le favori pour cette compétition qu’il n’a jamais gagnée, et qui regroupe les meilleures formations du continent. Mais cette édition 2019-2020 est particulière, et tout semble possible. Outre les matchs à huis-clos et ceux qui vont avoir du mal à se tenir dans les prochains jours, les premiers résultats laissent penser que tout est plus ouvert que jamais. Le Parisien a fait le point ce jeudi sur les forces en présence, et selon le journal francilien, seul le Bayern Munich apparait comme un candidat sérieux à la victoire finale. Pour le reste, tout est ouvert, et donc pour le PSG aussi. Il faut dire que les noms des premiers qualifiés sont moins effrayants que par le passé, avec les surprises Leipzig et Atalanta, et l’élimination de Liverpool par l’Atlético Madrid. S’ajoute à cela la situation difficile du Real Madrid, et un FC Barcelone qui fait clairement beaucoup moins peur, et les ténors européens ont moins fière allure. Même la Juventus est en difficulté face à l’OL avec une défaite à l’aller, et un match retour qui aura du mal à avoir lieu. Reste à savoir ce que réservera le tirage, et le PSG pourrait avoir pour une fois un peu de réussite, suggère le journal.



« Mais il n’est pas exclu que Paris ait un peu de chance au tirage, prévu le 20 mars à 12 heures, au siège de l’UEFA, à Nyon (Suisse). Bref, l’épreuve semble plus ouverte qu’au temps de la domination du grand Real de Zinédine Zidane et de Cristiano Ronaldo. Si c’est ouvert, autant entrer et s’installer », conclue ainsi Le Parisien, persuadé qu’il y a un coup à jouer cette année plus que jamais.