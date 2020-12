PSG-Barça : Le « Père Tuchel » met Julien Cazarre en panique

Dans : PSG.

En février prochain, le PSG retrouvera le FC Barcelone à l’occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Un rendez-vous très attendu par les deux clubs après la célèbre remontada de 2017. Dans le camp barcelonais, on espère réitérer un tel exploit sans se faire autant de frayeurs tandis que pour le PSG, il sera évidemment question de prendre sa revanche. Avec un effectif différent et un autre entraîneur, les cartes sont évidemment redistribuées. Mais chez les supporters, on semble craindre ce rendez-vous crucial face au rival catalan. Dans les colonnes de France Football, Julien Cazarre a notamment témoigné de ses appréhensions à l’approche de ce choc tant attendu. Et si l’humoriste n’est pas vraiment en confiance, cela est notamment dû à la présence de Thomas Tuchel dans les rangs parisiens.

« Je n’irais pas jusqu’à exiger une victoire finale en Ligue des Champions à Istanbul car je sais que tu as beau avoir des pouvoirs magiques, en face t’as les Avengers qui t’attendent pour te faire bouffer ta barbe et tes clochettes. Vu que le sort a décidé de s’acharner sur le pauvre club parisien. Il se trouve que, comme par hasard, malgré les probabilités qui nous annonçaient Mönchengladbach, on tombe encore sur la Pulga Team, celle qui n’a qu’un seul lutin mais qui finit toujours par te remplir la hotte. Je te demande une chose simple, très simple. Si tu pouvais juste une fois (allez deux, avec le retour) oublier le nom de l’adversaire et ne pas te mettre en mode entraîneur de Châteauroux, avec une compo qui ressemble à mon petit neveu quand il voit sa tatie qui pique avec sa moustache approcher pour lui faire un bisou. Juste y aller en conquérant, en patron, en taulier ! En même temps, je te dis ça… Je suis trop grand maintenant et j’ai arrêté de croire au père Tuchel » a lancé Julien Cazarre, qui n'en mène pas large à deux mois du match aller entre le PSG et Barcelone…