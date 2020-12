PSG : Paris galère, Lizarazu accuse frontalement Tuchel

Dans : PSG.

Sous pression avant son déplacement à Lille ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain est sous le feu des critiques.

C’est notamment le cas de Thomas Tuchel, particulièrement critiqué ces dernières semaines et qui pourrait être remercié par la direction du PSG en cas de défaite à Lille. Plus que jamais, l’Allemand est dans le viseur de sa direction, des supporters, et d’une grande partie des observateurs. Sur l’antenne de TF1, Bixente Lizarazu a notamment mis un coup de pression à l’ex-entraîneur du Borussia Dortmund. En effet, pour le champion du monde 1998, il est clair que les atermoiements tactiques de Thomas Tuchel expliquent en grande partie les résultats en dent de scie du Paris Saint-Germain.

« Ce match contre le LOSC c’est un tournant pour le PSG, encore, après celui manqué contre Lyon. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que ce PSG est la meilleure qualité individuelle. C’est le meilleur effectif, mais il y a un problème, c’est la forme. Sur le paramètre physique. Il y a beaucoup de blessés. Il y a de l’inconstance liée à ce paramètre physique. Ensuite, il y a un problème tactique. Il y a tellement d’expérimentations, de changements tactiques de la part de Tuchel, que du coup les joueurs n’ont pas une structure dans laquelle ils peuvent être en confiance. Ce soir, contre Lille, je voudrais que le PSG joue avec une structure tactique très claire. Il faut que les joueurs aient un vrai repère. Ce PSG il manque toujours de repères » a lancé Bixente Lizarazu, pour qui Thomas Tuchel gagnerait sans doute à se fixer dans un schéma tactique bien précis afin que ses joueurs acquièrent des repères, ce qui n’est clairement pas le cas en cette première partie de saison…